Talasgücü 2-0 kazandı - Son Dakika
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Talasgücü 2-0 kazandı

06.09.2022 08:59
Talasgücü 2-0 kazandı

Talasgücü Belediyespor, oynadığı hazırlık maçında Siverek Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Talasgücü Belediyespor, oynadığı hazırlık maçında Siverek Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, Afyon kampında Siverek Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında goller geldi. Maçın 55. dakikasında Oğuz Saltabaş ve maçın 67. dakikasında Mehmet Seçme, rakip ağlara topu gönderen isimler oldu.

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Kaynak: İHA

Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü 2-0 kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talasgücü 2-0 kazandı - Son Dakika
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