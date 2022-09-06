Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, Afyon kampında Siverek Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında goller geldi. Maçın 55. dakikasında Oğuz Saltabaş ve maçın 67. dakikasında Mehmet Seçme, rakip ağlara topu gönderen isimler oldu.

Kaynak: İHA

Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Talasgücü 2-0 kazandı - Son Dakika

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