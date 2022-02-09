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Talasgücü Belediyespor şampiyonluğa odaklandı - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğa odaklandı

09.02.2022 17:30
Talasgücü Belediyespor şampiyonluğa odaklandı

Talasgücü Belediyespor, 3. Lig 3. Grubu lider olarak tamamlayıp Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek istiyor.

Talasgücü Belediyespor, 3. Lig 3. Grubu lider olarak tamamlayıp Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek istiyor. Takımın Teknik Direktörü Halil Aslan yaptığı açıklamada, hedefe adım adım ilerlediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor sezon sonunda Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek istiyor. Sarı lacivertli takımın antrenörü Halil Aslan, "Bizim tek hedefimiz, Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek. Bunun için mücadelemiz sürüyor. Bize destek veren belediye başkanımız sayın Mustafa Yalçın ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Takım kaptanı Canberk Soykuvvet de, Abdulvahabigazispor karşısında iyi bir futbol oynayarak farklı galip geldiklerini ifade ederek, "Ayakta kalarak farklı kazandık. Maç maç ilerleyip hedefimize ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk yaşamak" dedi. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğa odaklandı

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Halil Aslan, Amatör Lig, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor şampiyonluğa odaklandı - Son Dakika Spor


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