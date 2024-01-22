TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor; ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler ligin 16. haftasında evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Sercan Yılmaz, Berkay Salman, Hakan Dursun
Talasgücü Belediyespor: Cihan Şentürk, Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz, Arda Belen, Erkan Kapar, Berkay Öztuvan (Osman Buğra Uysal dk.58), Cihan Aydın (Murat Demirezen dk.86), Canberk Soykuvvet (Oğuzhan Turan dk.86), Taylan Özgün (Ramazan Taş dk.78), Hasan Türkyılmaz (Yusuf Sefa dk.86), Ertuğrul Yıldırım
Tarsus İdman Yurdu: Mustafa Öztürk, Cemal Kavalcı, Melih Şen, Mert Özdestici, Ömerhan Çıldır, Furkan Küçükkara (Metehan Kavalcı dk.58), Yiğit Eren Elmas, Mustafa Köseoğlu, Sait Yıldırım, Tugay Cicili, Mehmet Yeşilot (Yunus Öztürk dk.73)
Goller: Taylan Özgün (dk.4 ve 67) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Hasan Türkyılmaz, Arda Belen (Talasgücü Belediyespor) Mustafa Köseoğlu, Mert Özdestici, Mustafa Öztürk (Tarsus İdman Yurdu)
Kırmızı Kart: Cemal Kavalcı (dk.64) (Tarsus İdman Yurdu) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Talasgücü Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti - Son Dakika