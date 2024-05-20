Talasgücü Belediyespor U17 Play-Off finalinde galip geldi

Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off final ilk maçında normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Talasgücü Belediyespor rakibi Baytarspor'u penaltı atışları sonrası 10-9 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Ali Yıldız, Yasin Emre Ceylan, Mustafa Bulduk
Talasgücü Belediyespor U17: Abdurrahman Kaan Durgut, Ahmet Talha Fındık, Burak Kayapınar (Özer Özcan dk.72), Resul Uğuz, Alperen Çalık, Halil İbrahim Cıngıllı (Mehmet Haluk Alagöz dk.41), İsmail Korkutan (Ömer Yüksel Koç dk.58), Ali Akdoğan, Adem Ekici, Erol Öner (Mustafa Buğra Kılıç dk.72), Fatih Pilav (Muhammed Enes Kaya dk.41)
Bayraktarspor U17: Ahmet Kırbaş, Ahmet Seçkin (Burak Erdoğan dk.72), Kaan Çaltak, Canberk Can Duran, Ahmet Turhan, Anıl Külhan (Davut Tecir dk.58), Kayra Erdoğan, Ömer Kaan Erdoğan, Yusuf Karaoğlu, M. Arda Özdemir, Hakan Keleş
Goller: Ali Akdoğan, Resul Uğuz (Talasgücü Belediyespor U17), M. Arda Özdemir, Ömer Kaan Erdoğan (Bayraktarspor U17) - KAYSERİ
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