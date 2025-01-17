Talha Emin Bulut Les Petits As'ta

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Milli tenisçi Talha Emin Bulut, Tenis Avrupa takviminin en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta elde edeceği başarıyla adından söz ettirmek istiyor.

Tenis oynayan abisinden etkilenerek spora başlayan 14 yaşındaki Bulut, ulusal ve uluslararası turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

Bulut, katıldığı müsabakalarda kazandığı puanlar sayesinde Tenis Avrupa kapsamındaki 5 süper kategori turnuvasından Les Petits As'a ana tablodan doğrudan katılmayı başardı.

Fransa'da 20-26 Ocak tarihlerinde 32 ana tablo, 32 eleme sporcusunun mücadele edeceği turnuvada raket sallayacak Bulut, Andy Murray, Holger Rune, Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic'i idolü görüyor.

Dünyada 14 yaş kategorisinde 21. sırada bulunan Bulut, Darıca Tenis Kulübü Tesisleri'nde milli takım antrenörü Şahin Beyazgül eşliğinde Les Petits As hazırlıklarını tamamladı.

"Şampiyonluğa ulaşmak istiyorum"

Milli sporcu Talha Emin Bulut, AA muhabirine, kendi yaş kategorisindeki en prestijli turnuvaya katılacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Turnuvada en iyi sporcuların yer alacağına dikkati çeken Bulut, "Turnuvayı Dünya Kupası niteliğinde değerlendirebiliriz. Turnuvada ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyorum." dedi.

Bulut, Fransa'ya gideceği için heyecanlı olduğunu, orada çok fazla seyircinin kendisini izleyeceğini kaydetti.

Djokovic ile maç hayali

Grand Slam'de Novak Djokovic ile mücadele etmenin hayalini kurduğunu dile getiren Bulut, "Elbette bir gün Roland Garros oynamak isterim. O turnuvada çok fazla favorim olan sporcu var. Novak Djokovic ile oynamak isterim çünkü o çok başarılı ve istekli bir sporcu. Kortta elinden geleni yaptığı için kendisiyle mücadele etmek isterim." diye konuştu.

Bulut, Les Petits As'ta elde edeceği şampiyonlukla adını tenis dünyasına duyurmak istediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu turnuva benim için çok şey ifade ediyor. Turnuvada başarı elde edersem tenis dünyası beni tanıyacak ve ülkemizi de çok güzel temsil etmiş olacağım. Örnek aldığım Andy Murray, Holger Rune, Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic var. Onlar da benim katılacağım turnuvada daha önce yarı final ve final oynadılar. Ben de onlar gibi bu turnuvada başarı elde edip Roland Garros, Wimbledon gibi Grand Slamlerde şampiyonluk kazanmak istiyorum."