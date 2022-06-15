Talha Temur Han: "Bursaspor'un her zaman yanındayım" - Son Dakika
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Talha Temur Han: "Bursaspor'un her zaman yanındayım"

15.06.2022 13:13
Talha Temur Han: "Bursaspor'un her zaman yanındayım"

Görevinden ayrılan Bursaspor 2. Başkanı Talha Temur Han, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Bursaspor'umuzun ve büyük Bursaspor taraftarının maddi ve manevi olarak dün olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de yanlarında bulunduğumu belirtmekten büyük onur duyarım" dedi.

Görevinden ayrılan Bursaspor 2. Başkanı Talha Temur Han, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Bursaspor'umuzun ve büyük Bursaspor taraftarının maddi ve manevi olarak dün olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de yanlarında bulunduğumu belirtmekten büyük onur duyarım" dedi.

Bursaspor 2. Başkanı Talha Temur Han, bugün görevinden ayrıldı. Talha Temur Han, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "27 Şubat 2022'de Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde şahsıma duyulan güven ve inançla yola çıkan, bu saygın ve onurlu göreve bizlere layık gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a öncelikli olarak teşekkürü bir borç bilmekteyim. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hem şahsının hem de Bursaspor'umuzun yanında olduğumu ancak şirket işlerimizin ve yürütmüş olduğumuz diğer görevlerin yoğunluğu nedeniyle ayrıldığımı siz değerli basın mensubu arkadaşlar aracılığı ile paylaşmak isterim. Bundan sonra ki süreçlerde şahsım adına mevcut Başkanımızın ve saygıdeğer Yönetim Kurulunun ve elbette ki Bursaspor'umuzun büyük Bursaspor taraftarının maddi ve manevi olarak dün olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de yanlarında bulunduğumu belirtmekten büyük onur duyarım." - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talha Temur Han: 'Bursaspor'un her zaman yanındayım' - Son Dakika

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