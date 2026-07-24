Talha Yünkuş, Bursaspor’a veda etti - Son Dakika
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Talha Yünkuş, Bursaspor’a veda etti

Talha Yünkuş, Bursaspor’a veda etti
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Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki sol bek Talha Yünkuş, TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'a katıldı.

Bursaspor ile geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan 28 yaşındaki sol bek Talha Yünkuş, TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor, kadrosunu savunma takviyesiyle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki sol bek Talha Yünkuş ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde Karacabey Belediyespor ve Bursaspor formaları giyen tecrübeli savunmacı, imza sonrası yayımladığı veda mesajında yeşil-beyazlı camiaya teşekkür etti. Doğup büyüdüğü şehrin takımında oynayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Yünkuş; yönetime, teknik heyete ve taraftarlara helallik isteyerek veda etti.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talha Yünkuş, Bursaspor’a veda etti - Son Dakika

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