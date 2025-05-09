Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi

RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren yıldız oyuncu, "Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık. Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık." ifadelerini kullandı.

"TADIC İLE ARAMIZDA BİR ŞEY YOK"

Tadic ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya cevap veren Talisca, "Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda." dedi.