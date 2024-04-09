Taner Atik\'in yönetiminde Kuveyt Spor Kulübü şampiyon oldu

Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, Kuveyt Voleybol Ligi'nde şampiyon oldu.
Taner Atik'in yönetiminde Federasyon Kupasını ve Süper Kupa'yı kazanan Kuveyt Spor Kulübü, ligde de mutlu sona ulaştı.
Ligde normal sezonu lider bitiren Kuveyt Spor Kulübü, final etabında Qadsia Club ile karşılaştı.
Finallerde ilk maçı 3-0 kazanan Kuveyt Spor Kulübü, ikinci karşılaşmayı da 3-1 alarak sezonu şampiyon tamamladı.
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Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
Inter, İtalya Serie A'nın bitimine 7 maç kala ikinci sırada bulunan Milan ile 14 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Inter, sezon sonu hedefine ulaşmasıyla Milan'ı geride bırakarak, ligde kupayı en fazla kazanan ikinci takım olacak. Hakan Çalhanoğlu ise şampiyonluk yolunda 10 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin kirada oturduğunu ve aktif bir mesleği olmadığını belirterek, Demet Şener'in ise oyunculuk ve modellik yaparak ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi. Demet Şener ise İbrahim Kutluay'ın açtığı dava hakkında ironik bir şekilde tepki göstererek, kendisine yardım defilesi düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.
Backyard Ultra Maratonu, Adana'da 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların her saat başında yeniden start aldığı ve 6 bin 706 metrelik parkuru aralıksız olarak koştuğu koşunun Adana ayağı, Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda düzenlendi. 75 kişi ile sınırlandırılan organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden yoğun talep oldu. Ali Kansu, 35 saat sonunda 35 tur ve 234.71 kilometre ile birinci olarak yarışı tamamladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Arat ve Ceferin, UEFA Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Avrupa ve Türk futbolu hakkında konuştular. Buluşmanın sonunda Arat, Ceferin'e Beşiktaş forması hediye etti.
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