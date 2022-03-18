Taner Taşkın: "Oyuncuların oyun ve coşkusundan memnunum" - Son Dakika
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Taner Taşkın: "Oyuncuların oyun ve coşkusundan memnunum"

18.03.2022 19:51
Taner Taşkın: "Oyuncuların oyun ve coşkusundan memnunum"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Oyuncuların genel oyun ve coşkusundan memnunum" dedi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Oyuncuların genel oyun ve coşkusundan memnunum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Galibiyet parolasıyla gelmiştik. İyi hazırlanmıştık. İstanbulspor'u iyi analiz etmiştik. Golle başladık, 1-0 öne geçtik. İkinci yarı oyun üstünlüğü olduğunu söyleyebilirim. Birkaç tane İstanbulspor'a pozisyon verdik. Kendi kendimize pozisyon veriyoruz. Oyuncuların genel oyun ve coşkusundan memnunum. Eze döndü. Birkaç tane sakat oyuncumuz var. Milli maç arasında daha iyi duruma gelecekler. İstanbulspor'a play-off yoluna başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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KEÇİÖRENGÜCÜ, İstanbulspor, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taner Taşkın: 'Oyuncuların oyun ve coşkusundan memnunum' - Son Dakika


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