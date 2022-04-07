Tango Bourges, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İtalya ekibi Umana Reyer'i 74-38 yenen Fransa temsilcisi Tango Bourges, şampiyon oldu.
Fransa'nın Bourges kentindeki Prado Spor Salonu'nda oynanan final maçının ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Tango Bourges, devre arasına 38-29 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan Tango Bourges, üçüncü çeyreğini 51-34 önde bitirdiği mücadeleden 36 sayı farkla 74-38 galip ayrıldı.
Tango Bourges, turnuvada 2016'dan sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Ev sahibi takımda Iliana Rupert, 25 sayıyla maçın en skoreri oldu. Umana Reyer'de Yvonne Anderson 12 sayı kaydetti.
Kaynak: AA
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