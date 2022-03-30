Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için" - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) başarılı bir dönem geçirmek olduğunu söyledi.

6 sezon aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Hacılar Erciyesspor'da moraller yerinde. Sezonu şampiyon olarak noktalayan sarı lacivertliler, başarının keyfini çıkarırken takım antrenörü Tanju Alan, önümüzdeki sezon BAL'da en iyi mücadeleyi vermek istediklerini söyledi. Tanju Alan, "Önümüzdeki günlerde sayın başkan ve yöneticilerimiz ile bir araya geleceğiz. Önümüzdeki sezon neler yapabiliriz, neler yapmalıyızın cevabını arayacağız. Ama öncelikli olarak hem Hacılar ilçemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır" dedi.

Kayseri'nin muhakkak suretle Türkiye 3. Ligi'nde bir takımı olması gerektiğinin altını çizen antrenör Tanju Alan, "Umarım bu sezon Talasgücü Belediyespor, BAL'a yükselmeyi başarır. Önümüzdeki sezon bir takımı daha 3. lige gönderebiliriz. Kayseri'mize yakışan budur. Bunlardan birisi de neden Hacılar Erciyesspor olmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ