Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıya yıllık 3 milyon euro ödeyeceklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirirken bu paraya Jorge Jesus'un ikna edilmesi büyük bir başarı olarak görüldü.

TARAFTARLAR ALİ KOÇ'U YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYOR

Daha önce çalıştırdığı ve tarihi başarılara ulaştığı Portekiz temsilcisi Benfica ile ilk döneminde 4.3 milyon euro kazanan tecrübeli isim, Benfica'dan sonra çalıştırdığı Sporting'e ise 5.6 milyon euro karşılığında imza atmıştı. Dünyaca ünlü hoca, Al-Hilal'den ise 7 milyon euro alıyordu. Tüm bu miktarlar göz önüne alındığında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 milyon euroya Jorge Jesus'u takımın başına getirmesi büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç için övgü dolu paylaşımlar yaparken, yeni sezonda kenetleneceklerini ve Jorge Jesus önderliğinde şampiyon olacaklarını belirtti.