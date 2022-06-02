Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu! - Son Dakika
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Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!

02.06.2022 15:07

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için 3 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaştı. 7 milyon euroya imza atacak denilen dünyaca ünlü hocayı Başkan Ali Koç'un 3 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin başına geçirmesi büyük başarı olarak görüldü. Taraftarlar sosyal medyada Ali Koç için övgü dolu paylaşımlar yaparken, yeni sezonda kenetleneceklerini ve Jorge Jesus önderliğinde şampiyon olacaklarını belirtti.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıya yıllık 3 milyon euro ödeyeceklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirirken bu paraya Jorge Jesus'un ikna edilmesi büyük bir başarı olarak görüldü.

TARAFTARLAR ALİ KOÇ'U YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYOR

Daha önce çalıştırdığı ve tarihi başarılara ulaştığı Portekiz temsilcisi Benfica ile ilk döneminde 4.3 milyon euro kazanan tecrübeli isim, Benfica'dan sonra çalıştırdığı Sporting'e ise 5.6 milyon euro karşılığında imza atmıştı. Dünyaca ünlü hoca, Al-Hilal'den ise 7 milyon euro alıyordu. Tüm bu miktarlar göz önüne alındığında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 milyon euroya Jorge Jesus'u takımın başına getirmesi büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç için övgü dolu paylaşımlar yaparken, yeni sezonda kenetleneceklerini ve Jorge Jesus önderliğinde şampiyon olacaklarını belirtti.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu! - Son Dakika
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