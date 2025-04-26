Taraftardan Yönetim Protestosu

- Fenerbahçe Divan Toplantısı sırasında bir grup taraftardan yönetime tepki

İSTANBUL - Fenerbahçeli bir grup taraftar Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ederken, tesislerin dışında ise protesto gerçekleşti. Sarı-lacivertli bir grup taraftar, Kalamış'ta toplanarak yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. Güvenlik ekiplerinin barikat kurduğu görülürken, taraftarların tesislere yaklaşmalarına izin verilmedi. Taraftarlar bulundukları yerden pankartlar açarak, sloganlar attı. Alınan yoğun güvenlik önlemleri dolayısıyla taşkınlık yaşanmadı.