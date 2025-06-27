Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen etkinlikte taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Sarı-kırmızılılarda sözü alan Okan Buruk, transfer konusunda açıklama yaparak "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi. Okan Buruk'un açıklamalarının ardından şampiyonluk kutlamasına katılan çok sayıdaki taraftar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratlarında bulundu. Bu tezahüratın ardından açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, Dursun Özbek'e dönerek "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi.
Bu sözlerin ardından sözü alan Dursun Özbek, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" şeklinde cevap verdi.
Son Dakika › Spor › Taraftarın çağrısına Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan Osimhen cevabı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?