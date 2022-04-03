Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu - Son Dakika
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Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu

03.04.2022 20:03
Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu

Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençler Birliği futbol maçında kavga çıktı. Sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırdı. Yaşanan kavgaya müdahaleye 1 saat sürerken, taraftarların dışarıya çıkarılması sonrası maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmayı ev sahibi Patnos Gençlik Spor 2-0 kazandı.

Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençler Birliği arasında oynanan maçta skandal olay yaşandı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Patnos ilçe stadyumunda oynanan karşılaşmanın 25'inci dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırdı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken maç yaklaşık bir saat durdu. Polisin olaylara müdahale edip taraftarları saha dışına çıkarmasının ardından devam eden karşılaşma ev sahibi Patnos Gençlik Spor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Diyadin Gençler Birliği takımı sahayı polis kontrolünde terk etmek zorunda kalırken olayların maç sonunda da devam etmesi üzerine polis biber gazı kullandı.

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Diyadin, gençlik, Patnos, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu - Son Dakika
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