Brezilya'da oynanan Moto Club – Iape karşılaşmasında olaylar çıktı. Moto Club taraftarları sahaya girerek rakip takım futbolcularıyla kavga etti.
Karşılaşma sırasında tribünlerden sahaya inen bazı taraftarlar, Iape futbolcularına yöneldi. Sahada kısa süreli arbede yaşanırken güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri futbolculara ve sahadaki gruba biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kargaşa nedeniyle maçın akışı da olumsuz etkilendi.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?