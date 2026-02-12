Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti

Brezilya'da oynanan Moto Club – Iape karşılaşmasında olaylar çıktı. Moto Club taraftarları sahaya girerek rakip takım futbolcularıyla kavga etti.

FUTBOLCULARLA ARBEDE YAŞANDI

Karşılaşma sırasında tribünlerden sahaya inen bazı taraftarlar, Iape futbolcularına yöneldi. Sahada kısa süreli arbede yaşanırken güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri futbolculara ve sahadaki gruba biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kargaşa nedeniyle maçın akışı da olumsuz etkilendi.