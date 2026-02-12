Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti - Son Dakika
Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti

Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti
12.02.2026 10:48  Güncelleme: 10:52
Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti
Brezilya'da gerçekleşen Moto Club – Iape futbol maçında olaylar çıktı. Moto Club taraftarları, maç sırasında sahaya girerek Iape futbolcularıyla kavga etti. Sahada kısa süreli bir arbede yaşandı ve güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri, sahadaki gruba ve futbolculara biber gazıyla müdahale etti.

Brezilya'da oynanan Moto Club – Iape karşılaşmasında olaylar çıktı. Moto Club taraftarları sahaya girerek rakip takım futbolcularıyla kavga etti.

FUTBOLCULARLA ARBEDE YAŞANDI

Karşılaşma sırasında tribünlerden sahaya inen bazı taraftarlar, Iape futbolcularına yöneldi. Sahada kısa süreli arbede yaşanırken güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri futbolculara ve sahadaki gruba biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kargaşa nedeniyle maçın akışı da olumsuz etkilendi.

Spor Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti

