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Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika

Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı

05.11.2021 13:26

Dün Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir Emre Kaplan ve Rus taraftarın öptüğü yorumcu Tarık Üstün'ün yaşadığı şaşkınlık sosyal medyaya çok konuşuldu. İkilinin kıyaslandığı anlar için açılan "Onlarda ve bizde" etiketiyle paylaşıldı.

Galatasaray'ın Lokomotiv maçı öncesi stat önünde bilgileri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, bir Sarı-Kırmızılı taraftarın yoğun sevgisine maruz kaldı. Elindeki sigarayla muhabire koşan erkek taraftar, yanağına öpücük kondurdu. Bu olay mizah konusu oldu.

AKILLARA TARIK ÜSTÜN GELDİ

Bu hadiseden sonra akıllara Tarık Üstün'ün yaşadığı olay geldi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda canlı yayında bir kadın tarafın öptüğü Tarık Üstün, büyük şanssızlık yaşamıştı. Ancak sosyal medya kullanıcıları Tarık Üstün'ün şanssızlık değil, Emre Kaplan'a göre daha şanslı olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar:

İki muhabiri de taraftar öptü ancak birisi daha şanssızdı! Bu video sosyal medyayı yıktı
İki muhabiri de taraftar öptü ancak birisi daha şanssızdı! Bu video sosyal medyayı yıktı
İki muhabiri de taraftar öptü ancak birisi daha şanssızdı! Bu video sosyal medyayı yıktı
Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı

Galatasaray, Emre Kaplan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika Spor


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