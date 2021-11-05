Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı

Galatasaray'ın Lokomotiv maçı öncesi stat önünde bilgileri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, bir Sarı-Kırmızılı taraftarın yoğun sevgisine maruz kaldı. Elindeki sigarayla muhabire koşan erkek taraftar, yanağına öpücük kondurdu. Bu olay mizah konusu oldu.

AKILLARA TARIK ÜSTÜN GELDİ

Bu hadiseden sonra akıllara Tarık Üstün'ün yaşadığı olay geldi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda canlı yayında bir kadın tarafın öptüğü Tarık Üstün, büyük şanssızlık yaşamıştı. Ancak sosyal medya kullanıcıları Tarık Üstün'ün şanssızlık değil, Emre Kaplan'a göre daha şanslı olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar: