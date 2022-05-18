Taraklı'da "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe katılan gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Daha sonra Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda müzik öğretmeni Caner Şahin ve saz sanatçısı Yetiş Gül tarafından türküler seslendirildi.

Müzik şöleninden sonra belediye tarafından öğrencilere pilav ve ayran ikram edildi.