Taraklı'da "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Taraklı'da "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi

18.05.2022 19:25
Taraklı'da "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe katılan gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Daha sonra Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda müzik öğretmeni Caner Şahin ve saz sanatçısı Yetiş Gül tarafından türküler seslendirildi.

Müzik şöleninden sonra belediye tarafından öğrencilere pilav ve ayran ikram edildi.

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Kaynak: AA

19 Mayıs, Sakarya, gençlik, Taraklı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraklı'da 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi - Son Dakika


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