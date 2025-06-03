Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti - Son Dakika
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Spor

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
03.06.2025 16:10
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltı atışlarında 'çifte temas' durumuna dair kural değişikliği yaptı. Yeni kurala göre, eğer penaltıyı kullanan oyuncu topa istemsiz olarak iki kez temas eder ve bu pozisyon golle sonuçlanırsa, penaltı tekrarlanacak. Ancak top ağlara gitmezse, hakem endirekt serbest vuruş kararı verecek.

IFAB Şampiyonlar Ligi'nde Julian Alvarez'in iptal edilen golüyle başlayan penaltı tartışmalarına nokta koydu. Alınan yeni penaltı kararına göre "istemeden çift dokunma" kuralı tamamen değişti.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltılarda yaşanan "çifte temas" durumuna dair kural değişikliğine gitti. Yeni düzenleme, özellikle penaltı atışlarında topa istemeden iki kez temas edilmesi halinde geçerli olacak uygulamaları netleştiriyor.

GOL OLURSA PENALTI TEKRARLANACAK

Yeni kurala göre, eğer penaltıyı kullanan oyuncu topa istemsiz olarak iki kez temas eder ve bu pozisyon golle sonuçlanırsa, penaltı tekrarlanacak. Bu durum, oyuncunun dengesini kaybederek istem dışı ikinci bir temas gerçekleştirmesi gibi senaryoları kapsıyor.

GOL OLMAZSA ENDİREKT SERBEST VURUŞ

Ancak top ağlara gitmezse, yani ikinci temasa rağmen gol olmazsa, hakem endirekt serbest vuruş kararı verecek. Bu kural, yalnızca normal süre içindeki penaltılarla sınırlı değil, aynı zamanda penaltı vuruşlarıyla sonuçlanan seri atışları da kapsıyor.

PENALTI ATIŞLARINDA KAÇIRILMIŞ SAYILACAK

Yeni uygulamaya göre, penaltı atışlarında top ağlara gitmezse ve çifte temas söz konusuysa, bu durumda vuruş "kaçırılmış" olarak kayıtlara geçecek. Bu düzenlemeyle birlikte IFAB, penaltılarda yaşanan tartışmalı pozisyonların önüne geçmeyi ve uygulamalarda birlik sağlamayı hedefliyor. Yeni kurallar, 2025-2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe girecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atletico Madridli futbolcu Julian Alvarez'in penaltıdan attığı golün iptal edilmesine yol açan çift vuruş kuralı büyük tartışmalara neden olmuştu.

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Son Dakika Spor Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti - Son Dakika

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