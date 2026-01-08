Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Marsilya karşı karşıya geldi. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'nda oynanan finalin normal süresi 2-2 berabere bitti ve direkt olarak penaltılara giden maçı PSG, 4-1'lik skorla kazandı.
Marsilya'nın golleri 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'dan (K.K) geldi. PSG'nin gollerini ise 13. dakikada Ousmane Dembele ve 90+5'te Gonçalo Ramos kaydetti.
Direkt olarak penaltılarda kazanan PSG oldu. Kaleci Chavalier'in kalesinde devleştiği anlarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Luis Enrique'nin öğrencileri kupayı müzesine götürmeyi başardı. PSG, son 13 yılda 12'nci kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
