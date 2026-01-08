Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon

Tarihi zafer! PSG, 90+5\'te gelen gol sonrası şampiyon
08.01.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede normal süre 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran PSG, şampiyon oldu.

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Marsilya karşı karşıya geldi. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'nda oynanan finalin normal süresi 2-2 berabere bitti ve direkt olarak penaltılara giden maçı PSG, 4-1'lik skorla kazandı.

90+5'TE HAYAT VEREN GOL

Marsilya'nın golleri 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'dan (K.K) geldi. PSG'nin gollerini ise 13. dakikada Ousmane Dembele ve 90+5'te Gonçalo Ramos kaydetti.

PENALTILARDA KAZANAN PSG

Direkt olarak penaltılarda kazanan PSG oldu. Kaleci Chavalier'in kalesinde devleştiği anlarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Luis Enrique'nin öğrencileri kupayı müzesine götürmeyi başardı. PSG, son 13 yılda 12'nci kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Süper Kupa, Marsilya, Fransa, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:52:56. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.