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Tarihin içinde maraton koşusu renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Tarihin içinde maraton koşusu renkli görüntülere sahne oldu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü anısına gerçekleştirilen 14. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, kentin tarihi ve turistik yerlerinde renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen maratona binlerce atlet katıldı ve rekor kırıldı. Halk koşusunda ise davul ve zurna eşliğinde çiftetelli oynanarak renkli anlar yaşandı. Maraton boyunca yoğun güvenlik önlemleri alındı ve katılımcılara madalya takılarak ödüller verildi.

Tarihin içinde maraton koşusu renkli görüntülere sahne oldu
08.01.2024 - 00:40,
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- Tarihin içinde maraton koşusu renkli görüntülere sahne oldu

14. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı

ADANA - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü anısına gerçekleştirilen 14. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu. Koşucular, kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 21 kilometrelik 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden bin 115 atlet, 10 kilometre koşusunda ise bin 569 kişi ter döktü. Bu yıl 'Koşa koşa yarınlara' sloganıyla düzenlenen halk ve çocuk koşusunun da bulunduğu maratonda, 5 bin 34 katılımla rekor kırıldı. Kentin tarihi dokusuna dikkat çekilen koşu, Fuzuli Caddesi'nde başladı. Koşunun startını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı. Fuzuli Caddesi'nde başlayan koşu, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahta devam etti ve Merkez Park'ta sona erdi.

Koşuya çiftetelli molası

Her yaştan katılımın olduğu halk koşusunda, Tarihi Taş Köprü üzerinde yöresel kıyafetlerle müzik çalan davul ve zurnacılar ilgi gördü. Köprüden geçenler koşuyu bırakıp, davul ve zurna eşliğinde çiftetelli oynayıp, eğlendi. Bazı atletlerin bir araya gelip, halay çekerek köprüyü geçmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı maratonda birçok vatandaş koşucuları, evlerinin balkonlarından ve sokakta takip etti. Koşuya katılanlara madalya takılırken, dereceye girenlere toplam 684 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Bazı vatandaşlar ise bebek arabasıyla koşarak parkurda yer aldı.

Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile koştular

Koşuya katılan bir vatandaşın yüzünü kırmızı-beyaza boyayıp elinde Türk bayrağı ile koştuğu görüldü. İki vatandaş ise Filistin bayrakları ile koştu.

Kaynak: İHA
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