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Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı - Son Dakika
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Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı

Fenerbahçe'nin de yer aldığı Konferans Ligi H Grubu'nda tarihi bir olay yaşandı. Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk takım oldu. Nordsjaelland, Fenerbahçe'ye 6-1 yenmişti.

Böylesi görülmedi! Fener\'e 6 Ludogorets\'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
14.12.2023 - 23:58,  Güncelleme: 00:03
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UEFA Konferans Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk kulüp oldu.

+10 AVERAJ ALDILAR

Nordsjaelland, Avrupa kupalarında grup aşamasını +10 averajla tamamlayıp da tur atlayamayan ilk takım olarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE'YE 6 ATTILAR

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı - Son Dakika
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