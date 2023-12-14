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UEFA Konferans Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk kulüp oldu.
Nordsjaelland, Avrupa kupalarında grup aşamasını +10 averajla tamamlayıp da tur atlayamayan ilk takım olarak tarihe geçti.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu.
Son Dakika › Spor › Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı - Son Dakika