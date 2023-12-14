Böylesi görülmedi! Fener\'e 6 Ludogorets\'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk kulüp oldu.

+10 AVERAJ ALDILAR

Nordsjaelland, Avrupa kupalarında grup aşamasını +10 averajla tamamlayıp da tur atlayamayan ilk takım olarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE'YE 6 ATTILAR

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu.