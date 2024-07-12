Tarsus Belediyesi Yaz Okulu Kursları Başladı

Spor

Tarsus Belediyesi tarafından çocukların spor yapmasını sağlamak, spor bilincini aşılamak ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 'Yaz Okulu' kursları başladı.

Tarsus Belediyesi, deneyimli spor eğitmenleri gözetiminde 11 farklı branşta kurs kayıtlarına başladı. 7-15 yaş arası çocukların yer alacağı kurslar tüm katılımcıları bekliyor. Voleybol, basketbol, jimnastik, futbol, atletizm, karate, güreş, boks, kick boks, muaythai ve wushu kurslarının yer aldığı yaz okullarına jimnastikte 4-9 yaş arası, diğer branşlarda ise 7-15 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar Mehmet Çelebi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Tarsus'ta geleceğin sporcuları yetişecek"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Geleceğin sporcularını yetiştirmek ve çocukların yaz mevsimini daha verimli değerlendirmek için yaz kurslarını açtık. Tarsus'ta geleceğin sporcuları yetişecek" dedi. - MERSİN