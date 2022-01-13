Tarsus İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Gürses Kılıç, başarıya ulaşacak bir kadro kurmak için çalıştıklarını belirtti.

Kılıç, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, lige verilen arada bazı oyuncuların takımdan ayrılması dolayısıyla kamp dönemini az sayıda futbolcuyla geçirdiklerini söyledi.

Takıma yeni oyuncuların katıldığını aktaran Kılıç, "Tarsus İdman Yurdu markasını en iyi yere getirmek ve temsil etmek için çabalıyoruz. Yeni oluşum peşindeyiz. Kolay değil, zorda olsa bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dış transferde en iyi olanı almaya çalışıyoruz. Kulüp menfaatlerini ön planda tutmaya azami gayret gösteriyoruz." dedi.

Kılıç, ligde başarıya ulaşmak için bütçelerini en iyi şekilde kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkan Yardımcısı Ali İlk da takımı iyi yöne götürmek için çalıştıklarını belirtti.