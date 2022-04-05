Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Erol: "Play-off'un en güçlü adaylarından biriyiz" - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Erol: "Play-off'un en güçlü adaylarından biriyiz"

05.04.2022 09:48
Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Erol: "Play-off'un en güçlü adaylarından biriyiz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus idman Yurdu Teknik Direktörü Birol Erol, Kırklarelispor galibiyetiyle Play-Off'un en güçlü adaylarından biri olduklarını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus idman Yurdu Teknik Direktörü Birol Erol, Kırklarelispor galibiyetiyle Play-Off'un en güçlü adaylarından biri olduklarını söyledi.

Teknik Direktör Erol, Play-Off yolunda rakiplerinden biri olan Kırklarelispor karşılaşmasında geriye düşmelerine rağmen kazanarak sahadan haklı bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

7 hafta önce bu takım küme düşmesin diyerek takımın başına geldiklerini söyleyen Erol, "Kırklarelispor karşısında haklı bir galibiyet aldık. Rakibimizi yenerek Play-Off'un en güçlü adaylarından biriyiz. Yüreği, kalbi Tarsus İdman Yurdu için atan herkes bizlere güvensin. Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Daha önce de söylediğim gibi Tarsus İdman Yurdu aşağıları hak etmiyor. Biz yukarıyı hak ediyoruz. Alınan bu galibiyet nedeniyle oyuncularımı kalpten tebrik ediyorum. Oyuncularım 7 hafta önce baş kaldırdılar, direndiler, Play-Off örneği gösterdiler. Allah nasip etti. Bizlere bu güzel günleri gösterdi. Fakat daha önümüzde hedefimize ulaşmak için 4 maçımız var. Bunlardan birisi de deplasmanda oynayacağımız Pazarspor maçıdır. Bu maçımızı da kazanarak Play-Off yolunda bir engeli daha aşacağız. Yani Play-Off grubuna yükselecek bunu başaracak aslan yürekli oyuncu kadrosuna sahibim. Bizlerin maddi ve manevi yanında olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a, Kulüp Başkanımız Ali İlk ve yönetim kurulu üyelerimize, cefakar taraftarlarımıza teknik ekip ve oyuncularım adına teşekkür ediyorum. Halkımız ve taraftarlarımız inanarak güvenerek desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Play Off, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Erol: 'Play-off'un en güçlü adaylarından biriyiz' - Son Dakika


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