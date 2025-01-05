Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Aktaş, Caner Bahadır
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 25, Heal 18, Büşra Akgün 4, Alleyne 16, Hurt 23, Ceylin Beyza Altunpa 2, Ecem Erk, Banu Şimşek
OGM Ormanspor: Epoupa 2, Manolya Kurtulmuş 17, Aokuso 20, Burke 16, Berger 19, Duygu Özen 4, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 4
1. periyot: 33-30
Devre: 48-48
3. periyot: 64-67
Beş faulle çıkan: 39.06 Duygu Özen (OGM Ormanspor)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, sahasında OGM Ormanspor'u 88-85 yendi.
Son Dakika › Spor › Tarsus Spor, Ormanspor'u 88-85 Yendi - Son Dakika
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