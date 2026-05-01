Tarsus'ta 400'ü aşkın güreşçi er meydanına çıkacak
01.05.2026 10:39  Güncelleme: 10:40
Tarsus'ta 2 Mayıs'ta düzenlenecek 2026 sezonunun ilk Karakucak Güreşlerinde, Türkiye'nin dört bir yanından 400'ü aşkın sporcu er meydanına çıkacak. Organizasyon, yıldız isimlerin katılımıyla ata sporunun heyecanını bir araya getirecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek 400'ün üzerinde sporcu, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde er meydanına çıkarak kol bağlayacak, alın teri dökecek, güçlerini ve yüreklerini ortaya koyacak. Gün boyu sürecek büyük organizasyonda güreş tartıları 09.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek, müsabakalar ise saat 12.00'de başlayacak. Ancak bu yıl Tarsus'ta kurulacak er meydanını çok daha özel, çok daha tarihi kılan büyük bir heyecan da yaşanacak. Türk güreşinin son yıllardaki en önemli iki ismi, 3 Avrupa şampiyonu ve 2025 Kırkpınar ikincisi Feyzullah Aktürk ile 2023 ve 2024 yıllarının Kırkpınar Şampiyonu Yusuf Can Zeybek, Çukurova bölgesinde ilk kez Tarsus'ta, ilk kez aynı Karakucak meydanında mücadele edecek.

Organizasyonda ayrıca Gençler Avrupa Şampiyonu ve Büyükler Avrupa üçüncüsü Hakan Büyükçıngıl, Gençler Avrupa ikincisi Doğan Uzun, Gençler Avrupa Şampiyonu ve geçtiğimiz yıl Tarsus Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri ikincisi Ali Bönceoğlu, geçtiğimiz yıl Tarsus Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri şampiyonu ve Aba Güreşi Dünya Şampiyonu İsa Göçen, Büyükler Avrupa Şampiyonu Rıza Yıldırım, Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Batu, İslam Oyunları ikincisi Salim Ercan gibi önemli isimlerin yanı sıra daha nice başarılı sporcu da Tarsus er meydanında yer alacak.

Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalar, tecrübe, güç, gelenek ve rekabetin bir araya geldiği büyük bir spor şölenine sahne olacak. Tarsus, 2 Mayıs Cumartesi günü ata sporunun coşkusunu, heyecanını ve asırlık mirasını hep birlikte yaşayacak.

"Er meydanına çıkacak tüm sporculara başarılar diliyorum"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede Karakucak güreşlerinin kültürel değerine dikkat çekerek, "Ata sporumuz güreşi Tarsus'ta yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim için büyük bir sorumluluk. 2 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Gösteri Merkezinde gerçekleşecek bu önemli organizasyona tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Er meydanına çıkacak tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya
MSB’den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki MSB'den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki
Fener’e Ferdi piayangosu Kasaya 264.220.500 lira sokacak Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı

10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
08:32
85 yıl sonra bir ilk ABD ekonomisinde deprem
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem
08:18
Necati Arabacı’nın suç örgütüne operasyon 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
