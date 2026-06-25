Tarsuslu bilek güreşçileri Avrupa'dan 4 madalya ile döndü - Son Dakika
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Tarsuslu bilek güreşçileri Avrupa'dan 4 madalya ile döndü

Tarsuslu bilek güreşçileri Avrupa\'dan 4 madalya ile döndü
25.06.2026 09:42  Güncelleme: 09:43
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Macaristan’daki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Tarsus Belediyesi Gelecek Spor Kulübü sporcuları 4 madalya kazandı. Cemal Sonğa iki, Samet Nas ve Yusuf Altundal birer madalya alırken, milli sporcular ekimde Hindistan’daki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına katılan Tarsus Belediyesi Gelecek Spor Kulübü sporcuları, 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada 15 yaş altı kategorisinde mücadele eden Cemal Sonğa, sağ kolda Avrupa ikincisi, sol kolda ise Avrupa üçüncüsü olarak iki madalya elde etti. 18 yaş altı 80 kilo kategorisinde yarışan Samet Nas da Avrupa üçüncülüğünü kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

23 yaş altı ağır sıklet kategorisinde mücadele eden Yusuf Altundal ise Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Daha önce dünya şampiyonluğu bulunan Altundal, Avrupa Şampiyonasında da madalya kazanarak başarısını sürdürdü.

Avrupa Şampiyonasında elde ettikleri derecelerle ekim ayında Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına katılmaya hak kazanan milli sporcular, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sporcuların haftanın 5 günü bilek güreşi ve kuvvet antrenmanları yaptığı, bunun yanında beslenme, uyku düzeni ve kilo kontrolüne de önem verdiği belirtildi.

Tarsus Belediyesinin destekleriyle çalışmalarını sürdüren Gelecek Spor Kulübü sporcularının, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Tarsus'u başarıyla temsil etmeye devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tarsuslu bilek güreşçileri Avrupa'dan 4 madalya ile döndü - Son Dakika

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