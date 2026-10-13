Tarsuslu Gamze Altun, U-23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 rekor kırıp şampiyon oldu - Son Dakika
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Tarsuslu Gamze Altun, U-23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 rekor kırıp şampiyon oldu

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Tarsuslu Gamze Altun, U-23 Avrupa Halter Şampiyonası\'nda 2 rekor kırıp şampiyon oldu
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Tarsuslu milli halterci Gamze Altun, Arnavutluk'taki U-23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda 2 Avrupa rekoru kırıp 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Altun, toplamda 176 kiloya ulaşarak Avrupa şampiyonu oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinden milli halterci Gamze Altun, Arnavutluk'ta düzenlenen U-23 Avrupa Halter Şampiyonasında 2 Avrupa rekoru kırarak 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen U-23 Avrupa Halter Şampiyonasında 49 kilo kategorisinde mücadele eden Tarsuslu milli sporcu Gamze Altun, elde ettiği derecelerle Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada koparmada bronz madalya kazanan Altun, silkmede kırdığı Avrupa rekoruyla altın madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 176 kiloluk dereceye ulaşarak bir Avrupa rekoruna daha imza atan milli halterci, organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Avrupa şampiyonu olarak kürsünün zirvesine çıkan Altun, altın madalyasını alırken İstiklal Marşı'nı dinletti.

Kaynak: İHA
SporSon Dakika

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