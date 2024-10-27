Salon: Kadir Has
Hakemler: Kerem Yılmaz, Ahmet Murat Arıkanlı, Oğuzhan Güzel
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 7, Dangerfield 19, Fall 19, Williams 18, Diallo 12, Meltem Avcı Yılmaz 10, Feray Dalkılıç
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 21, Heal 21, Elif Emirtekin 11, Alleyne 18, Hurt 8, Büşra Akgün 3, Ecem Erk 2, Banu Şimşek 5, Ceylin Beyza Altunpa
1. Periyot: 17-26
Devre: 47-46
3. Periyot: 65-73
Beş faulle çıkan: Kübra Erat 39.49 (Melikgazi Kayseri Basketbol)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-85 yendi.
Son Dakika › Spor › Tarsusspor, Kayseri'yi Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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