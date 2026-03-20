Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar
20.03.2026 09:45
Barcelona'nın, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maç sonrası ortaya çıkan görüntü geniş yankı uyandırdı. Barcelona'nın kalecisi Wojciech Szczesny'nin maç sırasında sigara içtiği öne sürüldü. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise fotoğrafın kurgu ya da manipülasyon olabileceğini dile getirdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu görüntünün doğruluğu henüz netlik kazanmadı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'nın Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti.

Barcelona'nın kalecisi Wojciech Szczesny hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem yarattı. Tecrübeli file bekçisinin maç sırasında sigara içtiği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise fotoğrafın kurgu ya da manipülasyon olabileceğini dile getirdi.

GERÇEKLİĞİ NETLİK KAZANMADI

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu görüntünün doğruluğu henüz netlik kazanmadı. Tartışmalar sosyal medyada sürmeye devam ediyor.

Son Dakika Spor Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Yok daha neler kale arkasında doğum günü partisi yaptı sevgilisiyle davetliler çok eglendi 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Steven Gerrard’dan Galatasaray hakkında skandal sözler Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

10:15
Maddeler bomba Ronaldo’nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
09:33
Ali Babacan’dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
