Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Taşkın Aksoy - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Taşkın Aksoy

07.03.2022 23:14

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un yardımcı antrenörü Taşkın Aksoy, bu maçı iyi analiz edip Konyaspor maçına hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un yardımcı antrenörü Taşkın Aksoy, bu maçı iyi analiz edip Konyaspor maçına hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Aksoy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri gibi bir maç oynayamadıklarını belirterek, Alanyaspor'u tebrik etti.

Yoğun bir maç trafiğinden çıktıklarını anımsatan Aksoy, "Bilhassa içeride oynadığımız maçlardaki o diriliğimizi maalesef ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtamadık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Rakibe fazla pozisyon vermemeye çalıştık. Nitekim onu da becerdiğimizi düşünüyorum. Dışarıdan birkaç şutları vardı. 1-0 öne geçtik, çok güzel bir organizasyonla. Maalesef 1-0'ı koruyamadık." diye konuştu.

İlk yarıyı 1-0 bitirselerdi ikinci yarıda değişik bir maç izleme ihtimalleri olduğunu anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Öyle bitirsek belki değişik bir maç izleyecektik. Maalesef 1-1 oldu. İkinci yarı ortada bir maçtı. Alanyaspor daha baskındı. İkinci topları kazanmakta zorlandık. Net olmayan toplara genelde Alanyaspor sahip oldu. Bu da işte yorgunluğun belki belirtisi. Ona rağmen 82-83'üncü dakikaya kadar birkaç pozisyon vermemize rağmen gol yemedik. Kontra atakları maalesef çok çok acemice harcadık. Alanyaspor da top kaybına uğradı. Zorladık, iyi kontra ataklar yakaladık ama maalesef bir türlü pozisyon üretemedik. 2'inci gölü yedik. Bu maçı iyi analiz edip Konyaspor'a hazırlanmamız gerekiyor. Doğru kararları vermemiz gerekiyor. Alanyaspor'u tebrik etmek lazım."

Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Taşkın Aksoy
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Taşkın Aksoy
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Taşkın Aksoy
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Taşkın Aksoy

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Taşkın Aksoy - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Taşkın Aksoy - Son Dakika
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