TASKK Başkanlar Kurulu ve TFF Amatör İşler Kurulu Toplantısı Erzurum\'da yapıldı

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Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 45. Başkanlar Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu Toplantısı Erzurum'da yapıldı.

TASKK Başkanlar Kurulu ve TFF Amatör İşler Kurulu Toplantısı'na Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Menderes Acar, Yakutiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Hayri Güneş, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ, TFF Erzurum Bölge Müdürü Metin Codur, TASKK Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur Kurulu Üyeleri, ASKF Başkanları ile TFF Amatör İşler Kurul üyeleri katıldı.

Başkanlar Kurulu toplantısında TFF Amatör İşler Koordinatörü ve TASKK Genel Başkan Vekili Remzi Ay, 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig, BAL Baraj müsabakaları, Türkiye şampiyonaları, yerel ligler ve Bölge Karmaları (UEFA Regions Cup) ve 2024-2025 sezonunda yapılacak çalışmalar ile ilgili barkovizyon sunumu gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Başkanlar Kurulu ve Amatör İşler Kurulu üyeleri, daha sonra söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı TFF İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez'in kapanış konuşması ile son buldu. - ERZURUM