Taşköprü Belediye Başkanı Arslan\'dan Kastamonuspor\'a Destek

Spor

Kastamonuspor'un başlattığı kampanyaya paylaştığı video ile destek veren Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 1 deplasman giderini karşılayacağının sözünü verdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, GMG Kastamonuspor'un başlattığı kampanyaya desteğini paylaştığı görüntülü mesaj ile duyurdu. Kastamonuspor'un bir deplasman giderini karşılama sözü veren Arslan, Kastamonuspor taraftarlarına da destek çağrısı yaptı. Kastamonuspor'a verdiği emek ve mücadelesi için kulüp başkanı Cengiz Aygün'e teşekkür eden Başkan Arslan, desteğini sürdüreceğini ifade etti.

"Kastamonusporumuzun desteğe ihtiyacı var"

Başkan Arslan, "Kıymetli hemşehrilerim, öncelikle 2025 yılının ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum. Değerli hemşehrilerim, bilindiği gibi Kastamonusporumuz 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ediyor. İnşallah hedeflerine ulaşma noktasında da desteğe ihtiyaçları var. Ben de Taşköprü Belediye Başkanı olarak bu konuda desteğimin tam olduğunu, bütün hemşehrilerimizin de desteğe katılmalarının arzusu içerisindeyim. Kastamonusporumuzun değerli başkanı Cengiz Aygün'e de şükranlarımızı sunuyorum. Kastamonusporumuza kaç yıldır verdiği destekten dolayı bizde her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben inşallah bir deplasman maçının finansmanı noktasında da destek vereceğimi buradan taahhüt ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU