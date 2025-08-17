Taşköprü'de At Yarışlarıyla Sarımsak Festivali Renkli Geçti - Son Dakika
Taşköprü'de At Yarışlarıyla Sarımsak Festivali Renkli Geçti

17.08.2025 20:05  Güncelleme: 20:10
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında düzenlenen at yarışları büyük ilgi gördü. Yarışlara Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışından katılan atlar, vatandaşları bir araya getirdi. Dereceye giren at sahiplerine ödüller verildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 35. Uluslarası Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen at yarışları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Belediyesi'nce gerçekleştirilen 35. Uluslarası Kültür ve Sarımsak Festivali dördüncü gününde devam ediyor. Festival çerçevesinde at yarışları gerçekleştirildi. Kabayazı mevkiindeki pistte düzenlenen at yarışları, rahvan, safkan Arap atı yarışları ve safkan İngiliz atı yarışları kategorilerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yabancı ülkelerden gelen atların ve at sahiplerinin katıldığı yarışlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş, at yarışlarını büyük ilgiyle izledi. Yarışlarda dereceye giren at sahipleri ve jokeylere para ödülü ve kupa verildi.

Törende konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "35.'sini düzenlemiş olduğumuz Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde ata sporumuz olan at yarışı programını başlatmış bulunuyoruz. Bütün katılımcılara ve yarış için burada olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah kaza bela vermesin, atlarımızın ayakları düz bassın. Festivaller kardeşliği, kültür alışverişini, kaynaşmayı ve geleneklerimizi sürdürme açısından da çok önemli. Biz de bu festivali 35 yıl önce başlatan o günün belediye başkanı ve kaymakamı ile bugüne kadar sürdüren, ilçemize hizmette bulunan tüm belediye başkanları ve siyasilere teşekkür ediyorum. Türkiye'de belli ekonomik kurallar var. Dolayısıyla festivalimizi tasarruf tedbirlerine göre de düzenliyoruz. İlçemizden ve ilçe dışından sponsorlarımızın çok önemli destekleri oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirbağ da vatandaşlara yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Festivaller, eğlenceler, bayramlar, düğünler toplumumuzu bir araya getiren, birlik ve beraberliğe vesile olan önemli anlardır. Bu anlarda gösterdiğimiz refleks, toplumumuzun, ilçemizin geleceği için çok büyük önem arz etmektedir. Uzaktan, yakından gelip sıcağın altında bu etkinliklere katıldığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Taşköprü, Festival, Türkiye, Son Dakika

