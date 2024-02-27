Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Ağrı'da şampiyon oldu - Son Dakika
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Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Ağrı'da şampiyon oldu

Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Ağrı\'da şampiyon oldu

Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, Ağrı genelinde yapılan müsabakalarda 5 takım arasından birinci olarak şampiyon oldu. Takım, bölgesel lige çıkmaya hak kazandı. Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, takımı makamında ağırlayarak başarılar diledi.

27.02.2024 14:24
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Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Ağrı'da şampiyon oldu, bölgesel lige çıkmaya hak kazandı.

Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan'ın her seferinde maddi ve manevi desteklerini sunduğu Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Ağrı genelinde toplam 5 takımla mücadele etti.

Okulun Beden Eğitimi öğretmen'i Yusuf Durmuş'un yönettiği Kız Futsal takımı şampiyonluk maçında Ağrı Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı ile yaptığı maçını 5-0 yenerek Ağrı şampiyonluğuna çıkan takım, bölgesel lige çıkmaya hak kazandı.

22-24 Mart 2024 tarihinde Bölgesel Lig'de mücadele verecek olan Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımını ve Taşlıçay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Göksu'yu makamında ağırlayan Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkanı, takımı kutlayarak başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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