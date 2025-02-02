Taşlıçay\'da Spor Sezonu Coşkuyla Açıldı

Spor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde düzenlenen sezon açılış programı, coşkulu bir törenle start aldı.

Taşlıçay İlçe Stadyumu'nda gerçekleşen etkinliğe Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, Taşlıçay Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Akcan, Taşlıçay Spor Kulübü Başkanı Adem Hanbaba, Taşlıçay Spor Kulübü futbolcuları ve ilçe sakinleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından kürsüye çıkan Taşlıçay Spor Kulübü Başkanı Adem Hanbaba, ilçe gençliğine sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, "Amacımız gençlerimize spor sevgisini aşılamak ve Taşlıçay'ı sporla daha ileriye taşımaktır. Bu süreçte herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Daha sonra konuşan Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, kulübe belediye adına 100 bin TL, şahsi olarak ise 50 bin TL destek sözü verdi. Ayrıca ulaşım ve diğer eksiklikler konusunda da kulübün yanında olacaklarını vurguladı.

Programda söz alan Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan ise sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine değinerek "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve toplumda aktif bireyler olmaları için spora yönelmeleri büyük önem taşıyor. Taşlıçay'ın spor alanında daha da gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Spor sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir karakter inşasıdır." Dedi.

Ayrıca Kaymakam Arıkan, Taşlıçay Spor Kulübü'nün maçlardaki yemek giderlerini karşılayacaklarını belirterek kulübe olan desteklerini daha da pekiştirdi.

Etkinlik kapsamında Taşlıçay Spor'un eski futbolcuları ile yeni oyuncuları arasında dostluk maçı yapıldı. Yaklaşık 30 dakika süren temsili maçta Taşlıçay Spor veteran takımı penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, attığı golle maç sonlandırıldı.

Katılımcılara Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sıcak çorba ikram edilirken, program samimi bir atmosferde sona erdi. Spor sezonunun açılışı, Taşlıçay'da gençler ve spor adına umut dolu bir başlangıç olarak kayıtlara geçti. - AĞRI