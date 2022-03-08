Tatamide 'Osmangazi' fırtınası esti - Son Dakika
Üye Girişi

Tatamide 'Osmangazi' fırtınası esti

08.03.2022 12:38
Tatamide 'Osmangazi' fırtınası esti

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Çankırı'da düzenlenen Liseler Arası Gençler Grup Müsabakaları'ndan 3 madalya ile döndü.

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Çankırı'da düzenlenen Liseler Arası Gençler Grup Müsabakaları'ndan 3 madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Liseler Arası Gençler Grup Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 20 ilden toplam 480 sporcunun ter döktüğü turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı taekwondocuları damga vurdu. Kendi okulları adına tatamide fırtına estiren ikiz kardeşlerden Melike Ağralı 63 kilogramda birincilik, Mihriban Ağralı ise 68 kilogramda ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Melek Kambur ise 55 kilogramda gümüş madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da önümüzdeki günlerde Alanya'da gerçekleştirilecek finallerde Bursa'yı temsil edecek sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA

Tatamide 'Osmangazi' fırtınası esti
Tatamide 'Osmangazi' fırtınası esti

YORUMLAR
500
Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı

Taekwondo, Osmangazi, gençlik, Çankırı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tatamide 'Osmangazi' fırtınası esti - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: Tatamide 'Osmangazi' fırtınası esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement