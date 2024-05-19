Tatvan\'da 19 Mayıs coşkusu

Spor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Tatvan'da da coşkuyla kutlandı. Sabah saat 09.00'da Saadettin Aka İlkokulu önünde gençlik yürüyüşüyle başlayan program, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Tatvan Garnizon Komutan Vekili Haşim Bildiş, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı. - BİTLİS