Tatvan'da Eskrim Kursu Açıldı - Son Dakika
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Spor

Tatvan'da Eskrim Kursu Açıldı

Tatvan\'da Eskrim Kursu Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik açılan 'Eskrim' kursu yoğun ilgi görüyor. İlk etapta 50 sporcu katılım sağlayan kursun kayıtları ise devam ediyor. Haftada 5 gün düzenlenecek olan kursun amacı, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

29.05.2024 17:25
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Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Eskrim" kursu açıldı.

Tatvan'da çocuklara yönelik açılan kurslara bir yenisi daha eklendi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 7 – 12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik açılan "Eskrim" kurs yoğun ilgi görüyor. İlçede ilk defa açılan kursa ilk etapta 50 sporcu katılım sağlarken, kurs kayıtlarının ise devam ettiği belirtildi. Hafta içi 3, hafta sonu ise 2 gün olmak üzere haftada 5 gün düzenlenecek kursun yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Açılan kurs ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, ilçede ilk defa açılan kursa yoğun ilgi olduğunu söyledi. Sporu ve sporcuları önemsediklerini kaydeden Doymaz, ilçede farklı branşlardaki kursların kesintisiz şekilde devam ettiğini ve açtıkları yeni kurslarla da spora ve sporcuya katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Açtıkları "Eskrim" kursu ile çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Doymaz, "Spor; disiplin, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırır. Amacımız, gençlerimizi spora teşvik ederek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve toplumumuza faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Çeşitli branşlarda kurslarımız mevcut. Gençlerimizin ilgisini çeken her alanda faaliyetler düzenleyerek onların yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ilçemizde ilk defa eskrim kursunu açmış olduk. Eskrim kursunun yanı sıra farklı spor branşlarında da yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Bu kurslar, gençlerin sporla tanışması ve aktif bir yaşam tarzı benimsemeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Bu vesile ile tüm gençlerimizi spor kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tatvan'da Eskrim Kursu Açıldı - Son Dakika

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