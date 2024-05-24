Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşgun Türkiye Birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşgun Türkiye Birincisi oldu

Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşgun Türkiye Birincisi oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Seher Coşgun, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği'nde büyük bir başarı elde etti. Mersin'de düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin en iyi okçularıyla mücadele eden Coşgun, birincilik kürsüsüne çıktı. Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi olan Coşgun, okulun ve Türk okçuluk sporunun gurur kaynağı oldu. Okulun diğer takımları da şampiyonada başarılı bir performans sergileyerek Türkiye dereceleri elde etti.

24.05.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Seher Coşgun, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği'nde şampiyon oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakalarında Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşgun, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

Seher Coşgun, Türkiye'nin en iyi okçularıyla kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada yeteneğini ve azmini konuşturarak birincilik kürsüsüne çıktı. Bu muhteşem başarıyla Seher Coşgun, sadece okulun değil, Tavşanlı'nın ve Türk okçuluk sporunun da gurur kaynağı oldu.

Genç Erkek B, Genç Kız A ve Genç Kız B olmak üzere şampiyonada 3 takımla yarışan okulun öğrencileri, Genç Kız A takımı ile Türkiye 5.'liği, Genç Kız B takımı Türkiye 7.'liği elde etti.

Okul idarecileri, Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi olarak, her alanda olduğu gibi spor alanında da başarılara imza atmaya devam edeceklerini söylediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Tavşanlı, Kütahya, Türkiye, Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşgun Türkiye Birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 23:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşgun Türkiye Birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement