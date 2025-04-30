Tavşanlı'da BUDO7 Sanat Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tavşanlı'da BUDO7 Sanat Semineri

Tavşanlı\'da BUDO7 Sanat Semineri

Tavşanlı'daki seminerde BUDO7 sanatı tanıtıldı, karate sporcuları farklı silahlarla gösteri yaptı.

30.04.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı spor salonu, BUDO7 sanatının gösterilerine ev sahipliği yaptı. Karate Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ve BUDO7 sanatının Türkiye yöneticisi Fatma Özhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde, Lihtenştayn'dan gelen BUDO7 sanatının kurucusu ve savaş sanatları ustası Metin Kayar da yer aldı.

Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, seminerin kulübün kata branşında son yıllarda elde ettiği başarılara sahip sporcularla birlikte gerçekleştirildiğini belirtti. Katılımcılar, kılıç sporunu ve Metin Kayar'ın özgün sanatı olan BUDO7'yi tanıma ve uygulama fırsatı buldu. Alımcı, karate takımının kata ekibinin bu yeni sanatla farklı silahları (Nunçaku, kılıç vb.) kullanarak etkileyici koreografiler ve gösteri çalışmaları yaptığını da sözlerine ekledi. Farklı bir branşla tanışan sporcuların güzel bir etkileşim yakaladığını vurgulayan Mustafa Oğulcan Alımcı, geçen hafta Lihtenştayn'dan gelen genç sporcularla da benzer çalışmalar yaptıklarını ve bu etkileşimlerin devam edeceğini dile getirdi. Bu sayede hem karate başarılarının süreceğini hem de yetenekli bir gösteri ekibinin ortaya çıkacağını ifade eden Alımcı, Metin Kayar ve Gökhan hocalara teşekkürlerini sundu.

Budo7 sisteminin kurucusu Metin Kayar ise, BUDO7'nin farklı savaş sanatlarını bir araya getiren bir sistem olduğunu açıkladı. İngilizce dilindeki 'Seven' kelimesine gönderme yaparak, bu sanatın tüm savaş sanatlarını sevenleri birleştirmeyi amaçladığını ifade etti. Kayar, önemli olanın savaş sanatlarını eğlenceli bir şekilde günümüzde yaşatmak, insanları eğlendirirken düşündürmek ve geliştirmek olduğunu vurguladı. Fatma Özhan ve Mustafa Oğulcan Alımcı'nın ekibiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Kayar, yurt dışında yaşamasına rağmen vatan sevgisinin ağır bastığını ve bu sanatı Türk halkıyla paylaşmak istediğini belirtti. Gösterilen misafirperverlikten duyduğu mutluluğu dile getiren Kayar, tüm veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Seminerin sonunda, sporculara katılım sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ve şube müdürleri tarafından takdim edildi. Bu etkinlik, Tavşanlı'da savaş sanatlarına olan ilgiyi artırırken, farklı kültürlerin ve spor disiplinlerinin bir araya gelmesine de imkan sağladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Tavşanlı, Türkiye, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı'da BUDO7 Sanat Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
28 çocuğu ve 250’den fazla torunu var 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
15:04
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
14:53
CHP’li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
14:51
Sivas’ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
14:42
12 yıldır komada olan Michael Schumacher’den duygulandıran hareket
12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:38
Murat Ongun’un eşinden akla ziyan ifade
Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 10:06:17. #7.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da BUDO7 Sanat Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.