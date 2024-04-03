Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, oryantiring yarışında sporcular, hedef bulmak için mücadele etti.
Sporcular, haritada yer alan hedefleri bularak, Göbel Termal Tesislerinde parkuru tamamladı. 10 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, kendi kategorilerinde derece elde eden sporcular, yarışma sonunda madalyalarını aldılar. Gerçekleşen yarışmada, kulüp sporcuları, bu branşa yeni başlayan sporcular ve yarışmayı izleyip hoşuna gittiği için arazide katılım sağlayan halk ile hedef bulma yarışında mücadele etti. Haritada yer alan hedefleri bulmak için birbirleriyle kıyasıya yarışan sporcular, unutulmaz bir mücadeleye imza attılar.
Derece elde eden sporcular, yarışma alanının oldukça güzel olduğunu ifade ederlerken, Göbel Termal Tesislerini de tanıma fırsatı bulduklarını söylediler.
Yarışma sonunda derece yapanlara ödül töreni Erdem Spor Halısaha'sında gerçekleştirildi.
Yarışmada derece alan büyüklerde Arif Yaşa ve Murat Cezayerli'nin kızları da derece elde ederek mutluluk yaşadılar.
Yarışmada ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Kütahya ASKF Başkan vekili Celalettin Altay, Spor Servisi şube müdürü Saadet Gök ve Gençlik ve spor il müdürlüğü satın alma şube müdürü Emrah Özçelik de katıldı.
Yarışmaya 150 sporcu katıldı
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü aynı zamanda il temsilcisi Nadire Ulutaş, yarışma sonunda yaptığı açıklamada, "Burada düzenlediğimiz Oryantiring tanıtım yarışmalarında amacımız sporcuları bu branşı sevdirmek" dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, bu spor dalına Tavşanlı ilçesinin ilgisinin fazla olması nedeniyle gerekli destekleri vereceklerini söyledi.
Yapılan yarışma ve ödül töreni sonrası sporcular Göbel Termal havuzuna da girmeyi ihmal etmedi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Spor › Tavşanlı'da Oryantiring Yarışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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