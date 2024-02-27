Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde PADOK tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliği - Son Dakika
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde PADOK tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliği

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde PADOK tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü (PADOK) lideri Zekiye Kaya önderliğinde düzenlenen yürüyüş etkinliği, Yaylacık ormanlarından başlayarak Tunçbilek merkezde sona erdi. Grup, eğimli arazide patika yolları tercih ederek sağlıklı ve eğlenceli bir yürüyüş gerçekleştirdi. PADOK, her pazar düzenli olarak Kütahya ve ilçelerinde yürüyüşler düzenlemektedir.

27.02.2024 14:36
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü (PADOK) yürüyüş düzenledi.

PADOK lideri Zekiye Kaya, her pazar düzenli şekilde Kütahya ve ilçelerinde düzenli yürüyüşler yapıldığını belirtirken bu haftaki etkinlik hakkında şunları söyledi: "Yürüyusler Antrenör veya yürüyüş lideri eşliğinde yapılmaktadır. Bu haftada en çok merak edilen yerlerden biri olan Yaylacık ormanlarinda 17 km' lik bir yürüyüş gerçekleştirildi. Tavşanlı merkezden başlanılan yürüyüş orman evine, oradan Tunçbilek barajına ve baraj kenarından yürünerek Tunçbilek merkezde bitirilmiştir. Grup eğimli arazide patika yolları tercih etti. Molalarda küçük bilgilendirmeler yapılarak kendi belirledikleri rotada yılkı atlarını görebilmek hayaliyle sağlıklı ve eğlenceli yürüyüş yaptık.Tavşanlı'da merak edilen bir çok yer var ve zaman zaman bu yerlerde yürüyüş yapıyoruz. Ben de denemek istiyorum diyen herkesi doğaya bekliyoruz." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde PADOK tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde PADOK tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliği - Son Dakika
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