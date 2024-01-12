Tavşanlı Gençlergücüspor Kulübüne Yeni Başkan

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Kümede mücadele eden Tavşanlı Gençlergücüspor kulübünde başkanlığa Talip Üstünel seçildi.

Gençlergücü Kulüp binasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurula tek liste ile giren Talip Üstünel başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası, daha önce başarı ile kulüp başkanlığı yapan Kenan Çelik'e yeni başkan Üstünel plaket taktim etti.

Talip Üstünel, " Spor kulübümüzü başarıya ulaştırmak için elimizden gelen gayret ve özveriyi göstereceğiz" dedi. - KÜTAHYA