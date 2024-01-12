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Tavşanlı Gençlergücüspor Kulübüne Yeni Başkan - Son Dakika
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Tavşanlı Gençlergücüspor Kulübüne Yeni Başkan

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Kümede mücadele eden Tavşanlı Gençlergücüspor kulübünde Talip Üstünel başkanlığa seçildi. Olağanüstü Genel Kurulda tek liste ile giren Üstünel, eski başkan Kenan Çelik'e plaket taktim etti ve kulübü başarıya ulaştırmak için gayret göstereceklerini belirtti.

Tavşanlı Gençlergücüspor Kulübüne Yeni Başkan
12.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Kümede mücadele eden Tavşanlı Gençlergücüspor kulübünde başkanlığa Talip Üstünel seçildi.

Gençlergücü Kulüp binasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurula tek liste ile giren Talip Üstünel başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası, daha önce başarı ile kulüp başkanlığı yapan Kenan Çelik'e yeni başkan Üstünel plaket taktim etti.

Talip Üstünel, " Spor kulübümüzü başarıya ulaştırmak için elimizden gelen gayret ve özveriyi göstereceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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