Tavşanlı İdmanyurduspor\'dan Gençlik Şampiyonluğu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı İdmanyurduspor gençlik futbolunda, bu sezon da adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle U13 liginde sergilediği inanılmaz performansla Tavşanlı Şampiyonu olan İdmanyurduspor, oynadığı 14 maçın tamamını kazanarak ligi domine etti. Rakip filelere tam 84 gol gönderen genç yetenekler, bu alanda da ne kadar üretken olduklarını gösterdi.

Tavşanlı U13 liginde mücadele eden 8 takım arasında, Tavşanlı İdmanyurduspor'un başarı öyküsü dikkat çekiyor. Ligdeki tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren genç takım, topladığı 42 puanla en yakın rakibine dahi şans tanımadı. Bu mükemmel seri, takımın ne kadar disiplinli ve yetenekli olduğunun bir kanıtı niteliğinde.

İdmanyurdu Spor'un genç kategorilerdeki başarısı sadece U13 ile sınırlı kalmadı. Bu sezon U12 ve U11 liglerinde de Tavşanlı Şampiyonu olmayı başaran kulüp, altyapıya verdiği önemin meyvelerini topluyor. Bu üç kategorideki şampiyonluklar, kulübün geleceği için umut vadeden bir tablo çiziyor.

Geçtiğimiz sezon da U13, U12 ve U11 liglerinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Tavşanlı İdmanyurdu Spor, bu başarısını bu yıl da tekrarlayarak bir geleneği sürdürdü. Bu istikrarlı başarı, kulübün genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusundaki vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tavşanlı İdmanyurdu Spor'un genç takımlarının bu başarıları, kulübün altyapı çalışmalarının ne kadar doğru yolda olduğunu gösterirken, gelecekte Türk futboluna kazandırılacak yetenekler için de umut veriyor. - KÜTAHYA