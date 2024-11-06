Tavşanlı Karateciler, Bosna'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Spor

Tavşanlı Karateciler, Bosna'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Tavşanlı Karateciler, Bosna\'da Türkiye\'yi Temsil Edecek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 6 karateci, Bosna Hersek'te düzenlenecek olan 24. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, uluslararası arenada birçok kez ülkesini başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

06.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden karateciler, Bosna Hersek'te 24. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek olan 24. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Tavşanlı Belediyesispor Kulübü'nden 6 sporcu yer alıyor. Tavşanlılı sporcuların antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ise, milli takım antrenörü olarak görev yapacak.

Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, "Tavşanlı Karatesi olarak henüz altıncı yılını tamamlarken ülkemizi uluslararası arenalarda 70'in üzerinde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız, en prestijli yarışmalardan biri olan 24. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonasında ülkemizi temsil ediyorlar. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz. Şahsım adına Milli takımda en çok sporcusu bulunan antrenörlerden biriyim. Bu başarıyı 2023'te minikler ve yıldızlar kategorilerinde yaşamıştık şimdi ümit kategorisinde yaşıyoruz. Ülkemize bol madalyalar kazandıracağımızdan eminim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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