Tavşanlı Karateciler, Bosna\'da Türkiye\'yi Temsil Edecek

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden karateciler, Bosna Hersek'te 24. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek olan 24. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Tavşanlı Belediyesispor Kulübü'nden 6 sporcu yer alıyor. Tavşanlılı sporcuların antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ise, milli takım antrenörü olarak görev yapacak.

Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, "Tavşanlı Karatesi olarak henüz altıncı yılını tamamlarken ülkemizi uluslararası arenalarda 70'in üzerinde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız, en prestijli yarışmalardan biri olan 24. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonasında ülkemizi temsil ediyorlar. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz. Şahsım adına Milli takımda en çok sporcusu bulunan antrenörlerden biriyim. Bu başarıyı 2023'te minikler ve yıldızlar kategorilerinde yaşamıştık şimdi ümit kategorisinde yaşıyoruz. Ülkemize bol madalyalar kazandıracağımızdan eminim" dedi. - KÜTAHYA