Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu

24.04.2022 18:08

- Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge yükselme maçları 2. etabında TKİ Tavşanlı Linyitspor'da 3. lige çıkış umudu doğdu.

- Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu

KÜTAHYA - Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge yükselme maçları 2. etabında TKİ Tavşanlı Linyitspor'da 3. lige çıkış umudu doğdu.

3. Lige yükselme Play Off müsabaklarında Tekirdağspor ile İnegöl Stadında karşılaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-1 mağlup olmuş, ancak yapılan tespit ile bir futbolcunun cezalı olduğu anlaşıldı. Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge yükselme maçlarının 2. etabında TKİ Tavşanlı Linyitspor, Cuma günü Tekirdağspor maçından 2-1 mağlup ayrılarak 3. lige yükselme şansını kaybetmişti. Maçtan sonra yapılan incelemelerde Tavşanlı Linyitspor tarafından Tekirdağspor'un kural ihlali yaptığı tespit edildi. Bu durum üzerine Tavşanlı Linyitspor Başkanı Akın Şirin, Genel Kaptan Yasin Karaarslan ve Basın sözcüsü Özgür Şahin basın açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Akın Şirin, "Biliyorsunuz cuma günü Tekirdağspor ile bir maç oynadık ve kaybettik, dolayısıyla 3. lige çıkma şansımız kalmadı. Ancak dün akşam, bazı araştırmalar yaptık. Alınan federasyon kararlarını incelediğimizde Tekirdağspor'un 8 numaralı futbolcusunun Ayvalıkgücü ile oynadıkları karşılaşmada tedbirli ceza aldığını gördük. Cuma günkü müsabakada cezalı olmasına rağmen bize karşı rakibimizin kadrosunda yer alarak bize karşı mücadele etti. Futbol disiplin kurulu talimatları gereği bize hak doğmuş oldu. Bu da bu durumlarda cezalı oyuncu oynatılırsa rakip takım 3-0 hükmen mağlup sayılıyor. Kütahya Amatörspor Kulüpleri Federasonu Başkanı Murat Cengiz ile görüştüğümüzde sağolsun bize yapılabilecekleri de söyledi, yapabileceklerimizi de söyledi. Bu doğrultuda sabah saat 10.00'da yönetim kurulu olarak toplandık. Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapacağımız girişimleri yaklaşık 1 saat önce tamamladık ve bitirdik. Bu dakikadan itibaren, pazartesi gününden itibaren federasyonun alacağı kararı merakla bekliyoruz. Ama disiplin kurulu talimatlarını okuduğum kadarıyla Linyitspor bir mağduriyet yaşamıştır ve hak kazanmak üzeredir. Bunu müjde olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü sonucu Türkiye Futbol Federasyonu verecektir" şeklinde konuştu.

Genel Kaptan Yasin Karaarslan ve Kulüp basın sözcüsü Özgür Şahin gelişmeleri kulüp sosyal medya hesabından ve basın aracılığı ile duyuracaklarını belirttiler.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
18:00 Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
17:27 6'lı masa bugün 3. kez bir araya gelecek! Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili?
17:21 Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden şaşırtan itiraf: Doktorumla muayene sırasında öpüştük
17:19 Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, İngiliz devine imza atmaya hazırlanıyor! İşte tarihe geçecek teklif
16:53 Uğurcan Çakır, hesap makinesi paylaşımıyla taraftarı mest etti!
14:49 Mardin'de yaşayan ve yurt dışından gelen Süryaniler 2 yılın ardından Paskalya Bayramı'nı kutladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 18:45:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement