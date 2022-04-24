Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu - Son Dakika

- Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu

KÜTAHYA - Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge yükselme maçları 2. etabında TKİ Tavşanlı Linyitspor'da 3. lige çıkış umudu doğdu.

3. Lige yükselme Play Off müsabaklarında Tekirdağspor ile İnegöl Stadında karşılaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-1 mağlup olmuş, ancak yapılan tespit ile bir futbolcunun cezalı olduğu anlaşıldı. Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge yükselme maçlarının 2. etabında TKİ Tavşanlı Linyitspor, Cuma günü Tekirdağspor maçından 2-1 mağlup ayrılarak 3. lige yükselme şansını kaybetmişti. Maçtan sonra yapılan incelemelerde Tavşanlı Linyitspor tarafından Tekirdağspor'un kural ihlali yaptığı tespit edildi. Bu durum üzerine Tavşanlı Linyitspor Başkanı Akın Şirin, Genel Kaptan Yasin Karaarslan ve Basın sözcüsü Özgür Şahin basın açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Akın Şirin, "Biliyorsunuz cuma günü Tekirdağspor ile bir maç oynadık ve kaybettik, dolayısıyla 3. lige çıkma şansımız kalmadı. Ancak dün akşam, bazı araştırmalar yaptık. Alınan federasyon kararlarını incelediğimizde Tekirdağspor'un 8 numaralı futbolcusunun Ayvalıkgücü ile oynadıkları karşılaşmada tedbirli ceza aldığını gördük. Cuma günkü müsabakada cezalı olmasına rağmen bize karşı rakibimizin kadrosunda yer alarak bize karşı mücadele etti. Futbol disiplin kurulu talimatları gereği bize hak doğmuş oldu. Bu da bu durumlarda cezalı oyuncu oynatılırsa rakip takım 3-0 hükmen mağlup sayılıyor. Kütahya Amatörspor Kulüpleri Federasonu Başkanı Murat Cengiz ile görüştüğümüzde sağolsun bize yapılabilecekleri de söyledi, yapabileceklerimizi de söyledi. Bu doğrultuda sabah saat 10.00'da yönetim kurulu olarak toplandık. Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapacağımız girişimleri yaklaşık 1 saat önce tamamladık ve bitirdik. Bu dakikadan itibaren, pazartesi gününden itibaren federasyonun alacağı kararı merakla bekliyoruz. Ama disiplin kurulu talimatlarını okuduğum kadarıyla Linyitspor bir mağduriyet yaşamıştır ve hak kazanmak üzeredir. Bunu müjde olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü sonucu Türkiye Futbol Federasyonu verecektir" şeklinde konuştu.

Genel Kaptan Yasin Karaarslan ve Kulüp basın sözcüsü Özgür Şahin gelişmeleri kulüp sosyal medya hesabından ve basın aracılığı ile duyuracaklarını belirttiler.