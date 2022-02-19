Tavşanlı Linyitspor'da Ahmet Erdinç dönemi

Bölgesel Amatör Lig takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor, Teknik Direktör Ahmet Erdinç ile anlaştı.

Son zamanlarda beklenen sonuçların alınmamasından dolayı Linyitspor'da eleştirilerin odağında bulunan Teknik Direktör Sertaç Gezer'le yollarını ayırdı.

Daha sonra klüp yönetimi eski Tavşanlı Linyitspor futbolcusu ve antrenörü Ahmet Erdinç ile teknik direktör olarak anlaşmaya varıldı. Yardımcılığına da yine eski Linyitspor futbolcusu ve teknik sorumlulardan Burhan Zorba getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörlük Görevine Sayın Ahmet Erdinç ve Teknik Heyet için Sayın Burhan Zorba ile anlaşılmıştır. Yuvanıza Hoş Geldiniz" ifadelerine yer verildi.

Diğer bir açıklamada, "Teknik Direktör Sertaç Gezer ve Teknik Heyeti ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" denildi. - KÜTAHYA